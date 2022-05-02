Samsun'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı

ANKARA (AA) - Samsun'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan ve yaralanan 28 yaşındaki genç, tedavi altına alındı.

Bayram ziyareti için Ankara'dan Samsun'a gelen Ahmet Umut Çolak (28), İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Sol kolundan ve sırtından yaralanan Çolak, çevredekilerin haber vermesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavisi yapılan Çolak, AA muhabirine, sokaktan geçtiği sırada sahipsiz köpeğin saldırısına uğradığını ve kaçarak kurtulduğunu belirtti.

Sahipsiz köpekler konusunda önlem alınmasını isteyen Çolak, "Ben kaçtım ama çocuklar kaçamayabilir, tedbir alınırsa daha iyi olur. Belediyeler de önlem alırsa bu konuda vatandaşlar sıkıntı yaşamaz. Allah inşallah böyle şeyleri çocuklara yaşatmaz. Çocuklar için kötü bir travma olabilir." dedi.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müşahede altında tutulan Çolak, taburcu edilecek.