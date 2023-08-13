Samsun'da Sahilde Kimliği Belirsiz Bir Erkek Cesedi Bulundu
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde sahilde dolaşan bir muhtar, deniz kenarında tanınmayacak halde bir erkek cesedi buldu. Cesedin kimliği ve ölüm sebebi henüz belirlenemedi.
Samsun'da sahilde dolaşan muhtar, deniz kenarında kimliği belirsiz bir erkek cesedi buldu.
Olay, Çarşamba ilçesi Çaltı Mahallesi'nde meydana geldi. Çaltı Mahallesi Muhtarı Murat Çıtak sahilde dolaşırken deniz kenarında cesedi fark edince durumu jandarmaya haber verdi. Bozulmuş ve tanınmayacak halde olan ceset otopsi işlemleri için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi. Cesedin ölüm sebebine ve kimlik tespitine çalışılıyor. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel