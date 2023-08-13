Samsun'da Sahilde Kimliği Belirsiz Bir Erkek Cesedi Bulundu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde sahilde dolaşan bir muhtar, deniz kenarında tanınmayacak halde bir erkek cesedi buldu. Cesedin kimliği ve ölüm sebebi henüz belirlenemedi.