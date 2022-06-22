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Samsun'da sahilde ceset bulundu

AA - Recep Bilek - Güncel
Samsun'da sahilde ceset bulundu

Samsun'un Atakum ilçesi sahilinde erkek cesedi bulundu.

Samsun'un Atakum ilçesi sahilinde erkek cesedi bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda deniz kıyısında yürüyüş yapanlar, hareketsiz yatan bir kişi bulunduğunu gördü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince yapılan incelemede, bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan cesedin kimliğinin tespiti için çalışmalar sürüyor.

AA / Recep Bilek - Güncel

Cumhuriyet Mahallesi Samsun Güncel Haberler

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