Samsun'da 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Şenliği' Düzenlendi

Samsun'da Halk Sağlığı Haftası kapsamında "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Şenliği" düzenlendi.

İlkadım Tepecik İlkokulu'nda, Samsun İl Koordinasyon Kurulu tarafından planlanan şenlik, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle İlkadım İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kızılay, Yeşilay ve İlkadım Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirildi.

Etkinliğe İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Akkuş, Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Dr. Şevki Gülay, İlkadım İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Abdullah Akça, kurum yöneticileri ve öğrenciler katıldı.

Şenlikte kurulan stantlarda öğrencilere fiziksel aktivitenin önemi, sağlıklı beslenme, ağız ve diş sağlığı, ilk yardım ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri konularında uygulamalı eğitim verildi.

Yetkililer, çocukların aldıkları eğitimlerle birer "sağlık elçisi" olarak farkındalık oluşturacağını belirtti.