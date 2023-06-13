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Samsun'da sağanak; yollar göle döndü, su baskınları yaşandı (5)

Samsun'da sağanak; yollar göle döndü, su baskınları yaşandı (5)

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MAHSUR KALAN KEDİ KURTARILDISamsun'un İlkadım ilçesine bağlı Derebahçe Mahallesi'nde su basan tek katlı evde mahsur kalan yavru kedi, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince kurtarıldı.

MAHSUR KALAN KEDİ KURTARILDI

Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Derebahçe Mahallesi'nde su basan tek katlı evde mahsur kalan yavru kedi, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince kurtarıldı.

İbrahim CANBULAT/SAMSUN,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İlkadım Samsun kedi Güncel Haberler

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