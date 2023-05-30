Samsun'da sağanak: Yollar göle döndü

Samsun'da etkili olan sağanak, bazı noktalarda yolları göle çevirdi. Samsun şehir merkezinde saat 17.00 itibarıyla sağanak etkili olmaya başladı. Şimşek ve gök gürültüsü ile başlayan sağanak, özellikle Atakum ilçesini olumsuz etkiledi. Bazı bulvarlar dere gibi aktı bazı yollar göle döndü. Araçlar ve yayalar yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Özellikle Atakum Sahili Adnan Menderes Bulvarı suyla kaplandı. Kimi araçlar güçlükle ilerlerken kimileri ise mahsur kaldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri su birikintisi olan noktalarda çalışma başlattı.