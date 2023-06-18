Samsun'da Sağanak Yağışın Yol Açtığı Kazalarda 3 Kişi Yaralandı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen 4 ayrı kazada, 3 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince, Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen 4 ayrı kazada, 3 kişi yaralandı.
Çarşamba ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, yollarda su birikintilerinin oluşmasına yol açtı.
Çarşamba-Ayvacık kara yolu Şükür Camisi mevkisinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Samsun-Ordu kara yolu sanayi ışıkları mevkisinde 3 aracın karıştığı kazada da 1 kişi yaralanırken, DSİ kavşağında iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlarda hasar meydana geldi.
Salıpazarı-Ayvacık kara yolu TOKİ Köprüsü girişinde ise refüje çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Sağlık ekiplerince, Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.