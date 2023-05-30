Samsun'da aralıklarla etkili olan sağanak cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Meteoroloji Samsun ve çevrelerinde metrekareye 50 kilo yağış düşeceğini duyurmuştu. Uyarıların ardından Samsun'da aralıklarla etkili olan sağanak saat 17.00 sıralarında Atakum ilçesinde etkisini oldukça arttırdı.

Samsun'da sağanak yağış yolları göle çevirdi

SAMSUN - Samsun'da aralıklarla etkili olan sağanak cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı.

Meteoroloji Samsun ve çevrelerinde metrekareye 50 kilo yağış düşeceğini duyurmuştu. Uyarıların ardından Samsun'da aralıklarla etkili olan sağanak saat 17.00 sıralarında Atakum ilçesinde etkisini oldukça arttırdı. Öncelikle üst caddelerde sağanağın etkisiyle su birikintileri olurken, daha sonra sahil kesiminde bazı noktalar göle döndü.

Sağanağın etkisi ile birçok noktada cadde ve sokaklarda su birikintisi meydana gelirken Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü ekipleri anında ihbarlara müdahalede etti. SASKİ yetkilileri, su birikintisi olan yerlerde mazgal ve rögarları ot ve çalıların tıkamasından dolayı birikintinin oluştuğunu belirtti.

Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından sular tahliye edildi, yollar normale döndü.