Samsun'da Sağanak Yağış Su Baskınlarına Yol Açtı

Samsun'un İlkadım ve Atakum ilçelerinde etkili olan sağanak yağış, ev ve iş yerlerini su bastırdı. Belediye ekipleri su tahliye çalışmalarına başladı.

SAMSUN'da etkili olan sağanak yağış, İlkadım ve Atakum ilçelerinde su baskınına dönüştü, çok sayıda ev ve iş yerlerini su bastı.

Samsun'un İlkadım ve Atakum ilçelerinde etkisini artıran sağanak yağış, su baskınına dönüştü. Son 3 haftadır su baskınlarından kurtulamayan kent, bugün de sağanağa teslim oldu. Ev ve iş yerlerini su bastı. Araç sürücüleri seyir halindeyken kısa sürede etkisini artıran sağanak nedeniyle zor anlar yaşadı. Çok sayıda ihbar alan belediye ekipleri su tahliye çalışmaları yapıyor.