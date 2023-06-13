Samsun'da Sağanak Yağış Su Baskınlarına Neden Oldu

Samsun'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok bölgede su baskını ve heyelan meydana geldi. İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde kuvvetli yağışlar nedeniyle yollarda çökmeler yaşandı. Canik ilçesinde de birçok noktası su bastı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede çalışmalara başladı.

Samsun'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok bölgede su baskını ve heyelan meydana geldi. İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde kuvvetli yağışlar nedeniyle yollarda çökmeler yaşandı. Yoğun yağış sonrası Kışla Mahallesi Şehit Tuncay Karataş Bulvarı'nda yolunun bir bölümü hasar aldı. Ekipler hemen güvenlik şeridi çekerek bölgede önlem aldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri de bölgede çalışmalara başladı.

Canik ilçesinde de birçok noktası su bastı. Özellikle sanayi sitesinin bulunduğu alan adeta göle döndü. İşyerleri sular altında kaldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Sanayi esnafına 'geçmiş olsunö dedi.

Öte yandan Samsun Meteoroloji 10.Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Samsun'a son 24 saatte metrekareye 53.2 kilogram yağmur düştü.