Samsun'da Sağanak Yağış Sonrası Gökkuşağı Görüntüleri
Samsun'un Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerinde etkili olan sağanak yağışın ardından gökyüzünde beliren gökkuşağı, güzel manzaralar oluşturdu.
Samsun'da gökyüzü etkili olan sağanak yağışın ardından gökkuşağı ile renklendi.
Atakum, İlkadım ve Canik ilçesinde öğlen sonu sağanak etkili oldu. Sağanak sonrası ilçe üzerinde beliren gökkuşağı gökyüzünü süsledi.
Rengarenk gökkuşağı, ilçede güzel görüntüler oluşturdu.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel