Samsun'da Sağanak Yağış Sel ve Su Baskınlarına Neden Oldu

SAMSUN'da bu sabah etkili olan sağanak yağış sel ve su baskınlarına neden oldu. Ladik ilçesinde de eğitime bir gün ara verildi.Yurdu etkisi altına alan sağanak yağış, Samsun'da da etkili oldu. Sabah şiddetlenen sağanak yağış cadde ve sokakları adeta göle çevirdi. Atatürk Bulvarı başta olmak üzere ara sokaklar sel sularıyla kaplandı. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar zor anlar yaşadı. Birçok araç yolda kaldı. Zemin kattaki ev ve işyerlerini su bastı. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Şehrimizde etkisini gösteren yoğun sağanak yağışından etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; her noktaya ulaşmak için tüm personel ve ekipmanlarımız ile canla başla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. AFAD ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarları dikkate alarak siz kıymetli vatandaşlarımızın tedbirli olmalarını önemle rica ediyoruz denildi.Sele kapılarak bir kişinin hayatını kaybettiği Ladik ilçesinde de eğitime ara verildi. Ladik Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçemizde etkisini sürdüren sağanak yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı önleyici tedbir olarak 05.06.2023 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel