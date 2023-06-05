Samsun'da Sağanak Yağış Sel ve Çöküntülere Yol Açtı

Samsun'da etkili olan sağanak yağış, sel oluşmasına ve yolların çökmesine neden oldu. Araçlar mahsur kaldı, iş yerleri su altında kaldı. Olaylar sonucu maddi zararlar meydana geldi.

Samsun'da sağanak yağış dolayısıyla sel oluştu, yollar çöktü, aralar mahsur kaldı, iş yerlerini su bastı.

Samsun'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, sele yol açtı. Sel suları cadde ve sokakları kaplarken rögar kapaklarından sular fışkırdı, yolların çökmesi sonucu araçlar mahsur kaldı, iş yerlerini su bastı.

Kırtasiye dükkanı sahibi Hikmet Selen sel suyunun iş yerini basması sonucu zararının en az 200 bin lira olduğunu söyledi.

Tevfik Can Kara ise aracıyla seyir halindeyken yolun çökmesi sonucu aracının çöken yolda şahlanıp çaresiz kaldıklarını ifade etti. - SAMSUN