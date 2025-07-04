Samsun'da Sağanak Yağış İstinat Duvarını Çöktürdü
Atakum ilçesinde etkili olan sağanak yağış sırasında bir sitenin istinat duvarı çökerek hayatı olumsuz etkiledi.
SAMSUN'un Atakum ilçesinde etkili olan sağanak sırasında bir sitenin istinat duvarı çöktü.
Kentte gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi 3216'ncı Sokak'taki 6 katlı bir sitenin istinat duvarı sağanak sırasında çöktü.
Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel