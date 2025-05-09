Samsun'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Samsun'da etkili olan sağanak yağış, yollarda su birikintilerine ve sürücülerde zorluklara neden oldu. Özellikle İlkadım ilçesinde, vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı ve bazıları çatı altlarına sığındı.
Samsun'da etkili olan sağanak nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Kentte öğleden sonra etkili olan sağanak sebebiyle yollarda su birikintileri oluştu.
İlkadım ilçesinde Cumhuriyet Meydanı ve çevresinde araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlardan bazıları çatı altlarına sığındı.
Bazı noktalarda önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.
Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel