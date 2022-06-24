Bulvarlar dere gibi aktı, caddeler göle döndü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bulvarlar dere gibi aktı, caddeler göle döndü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Samsun'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Samsun'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kentte bazı noktalarda taşkınlar oluşurken tramvay seferleri aksadı, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Samsun'un Atakum ilçesinde akşam saatlerinde fırtınayla birlikte etkili olan şiddetli yağış kentte hayatı olumsuz etkiledi. Bulvarlar dere gibi aktı, caddeler göle döndü. Yollardaki su birikintileri yayalara ve sürücülere zor anlar yaşatırken, raylı sistem hattı da suyla doldu. Tramvay seferleri uzun süre aksadı. Yağışın etkisini azaltmasıyla caddelerdeki sular çekildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title