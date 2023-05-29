Samsun'da Sağanak ve Dolu Etkili Oldu; Bazı Bölgeleri Su Bastı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bu akşam aniden bastıran sağanak ve dolu bazı bölgelerde sele neden oldu, birçok bina ve işyerinin zemin katlarını su bastı.

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde bu akşam aniden bastıran sağanak ve dolu bazı bölgelerde sele neden oldu, birçok bina ve işyerinin zemin katlarını su bastı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde saat 18.30'da başlayan sağanak ve ardından yağan dolu, bazı bölgelerde sele neden oldu. Yaklaşık 20 dakika süren yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan ilçe sakinleri, sağanak ve fındık büyüklüğündeki doludan kendilerini korumaya çalıştı. Bazı bölgeler, binalar ve kapalı alanlar su altında kaldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri de 3 vidanjör, 2 kombine, 3 traktör ve 31 personel sahada çalışarak vatandaşların yardımına koştu. (DHA)