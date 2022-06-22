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Havza'da sağanak ve dolu etkili oldu

AA - Özgür Uyaroğlu - Güncel
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Samsun'un Havza ilçesinde sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Samsun'un Havza ilçesinde sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede akşam saatlerinde dolunun ardından etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su ve çamur birikintileri oluştu, bir tekstil atölyesinin ve bazı binaların bodrum katlarını su bastı.

Yağış nedeniyle Kazımpaşa Caddesi'nde kaldırımın bir bölümünde de çökme yaşandı. Yolun göçük yaşanan kısmı yaya trafiğine kapatıldı.

Yağış sonrası Havza Belediyesi ekipleri tarafından temizlik çalışmalarına başlandı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri de su baskını yaşanan binalarda tahliye çalışması gerçekleştirdi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, çalışma yürütülen Kazımpaşa Caddesi'nde incelemelerde bulunarak, ilgililerden bilgi aldı.

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman da Özdemir ile su baskını yaşanan tekstil atölyesini ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel

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