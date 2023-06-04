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Samsun'da sağanak su baskınları

Samsun'da sağanak su baskınları

Güncel Haberler

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sağanak yağmur sonrasında kırsal bazı mahallelerde evlerin giriş katlarında ve ahırlarda su baskınları yaşanırken, bazı yollar ise kullanamaz hale geldi.

Samsun'da sağanak su baskınlarına sebep oldu

SAMSUN - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sağanak yağmur sonrasında kırsal bazı mahallelerde evlerin giriş katlarında ve ahırlarda su baskınları yaşanırken, bazı yollar ise kullanamaz hale geldi.

Vezirköprü'de sağanak yağmur taşkına sebep oldu. Özellikle Öğürlü, Alan, Şeyhi ve Beşpınar Mahallerine bağlı bazı sokaklardaki evlerin alt katlarını ve ahırları su bastı. Yaşanan su baskınlarında bazı eşyalar zarar görürken kimi yollar ise kullanamaz hale geldi. Yollar göle dönerken bazı vatandaşlar ise evlerinde oluşan zararı depremin bıraktığı etkiye benzetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Vezirköprü Samsun Güncel Haberler

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