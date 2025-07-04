Samsun'da Sağanak Nedeniyle Sitenin İstinat Duvarı Çöktü

SAMSUN'un Atakum ilçesinde etkili olan sağanak sırasında bir sitenin istinat duvarı çöktü.

Kentte gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi 3216'ncı Sokak'taki 6 katlı bir sitenin istinat duvarı sağanak sırasında çöktü.