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SAMSUN'DA SAĞANAK; İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ, 5 ARAÇ ALTINDA KALDI

Güncel Haberler

Kentte etkili olan sağanakta, Canik ilçesi Uludağ Mahallesi Mahmudiye Caddesi'nde bir apartmanın otoparkının istinat duvarı çöktü.

Kentte etkili olan sağanakta, Canik ilçesi Uludağ Mahallesi Mahmudiye Caddesi'nde bir apartmanın otoparkının istinat duvarı çöktü. Park halindeki 5 araç, istinat duvarının altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve AEFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tragger Uludağ Canik Güncel Haberler

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