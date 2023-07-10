Samsun'da sağanak, göçük ve toprak kaymasına neden oldu

Samsun'un bazı ilçelerinde dün akşamdan bu yana devam eden sağanak nedeniyle bazı bölgelerde toprak kayması, göçük ve su taşkını meydana geldi.

Samsun'un bazı ilçelerinde dün akşamdan bu yana devam eden sağanak nedeniyle bazı bölgelerde toprak kayması, göçük ve su taşkını meydana geldi.

Sağanak, Tekkeköy ilçesinde birçok noktada sel ve toprak kayması ile çökmeye neden oldu.

Tekkeköy Belediyesi, yollarda meydana gelen çöküntü ve toprak kaymalarının yol açtığı sorunları gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Taşkın riski yaşanabilecek bölgelerde tıkanmalara karşı da çalışma yürüten ekipler, düşen kaya ve ağaç parçaları ile kapanan yolları açmak için çalışıyor.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, ilçede yaşanabilecek taşkın riskine karşı uyarıda bulunarak, "Sel, taşkın ve heyelandan dolayı kapanan kanalların temizlenmesi ve tekrar işlevsel hale getirilmesi için çalışmalarımızı aralıksız şekilde sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın mağduriyetlerini giderebilmek adına tüm bölgelerimizde çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bafra ilçesinde de şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle rögar kapaklarından taşan su, bazı cadde ve sokaklarda birikintilere neden oldu. Bölgede bazı yollardaki su seviyesi, kaldırıma kadar yükseldi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekiplerince, su taşkını yaşanan bölgede çalışma başlatıldı.

Terme ilçe merkezinden geçen Terme Çayı'nın su seviyesi de sağanağın ardından yükseldi.

Çay kenarına kurulan pazar yeri ve yürüyüş yolları, taşkın sonucu sular altında kaldı.

Güvenlik güçleri, vatandaşları Terme Çayı'nın yakınına yaklaşmamaları konusunda uyardı.

Sağanak nedeniyle oluşan su baskını sonucu 19 Mayıs ilçesinde özellikle tarım alanlarında zarar meydana geldi.

19 Mayıs Belediyesi, iş makineleriyle su seviyesi yükselen Engiz Deresi'nin taşmaması için çalışma gerçekleştiriyor.

Belediyeden de anons yapılarak, vatandaşlar sel riskine karşı uyarılıyor.

Çalışmaları denetleyen Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, yarın da sağanak beklentisi bulunduğuna işaret ederek, vatandaşların sel ve su baskınına karşı dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.