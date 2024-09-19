Samsun'da Sabah Sağanak Yağış Etkili Oldu

SAMSUN'da sabah saatlerinde sağanak etkili oldu.

Kentte etkili olan sağanak zor anlar yaşattı. Zaman zaman şiddetini artıran yağış, yollarda su birikintilerine neden oldu, sürücüler güçlükle ilerledi. Sel ve su baskınlarına karşı tedbir alan yetkililer, vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.