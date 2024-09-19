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Samsun'da Sabah Sağanak Yağış Etkili Oldu

Samsun'da Sabah Sağanak Yağış Etkili Oldu
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Samsun'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak, yollarda su birikintilerine neden oldu ve sürücüler zor anlar yaşadı. Yetkililer, sel ve su baskınlarına karşı tedbir alarak vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

SAMSUN'da sabah saatlerinde sağanak etkili oldu.

Kentte etkili olan sağanak zor anlar yaşattı. Zaman zaman şiddetini artıran yağış, yollarda su birikintilerine neden oldu, sürücüler güçlükle ilerledi. Sel ve su baskınlarına karşı tedbir alan yetkililer, vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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