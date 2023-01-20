Samsun'da rüşvet operasyonunda yakalanan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı Güncel Haberler Samsun'da düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 13 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Samsun'da düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 13 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Tapu Müdürlüğünde rüşvet iddiası üzerine gözaltına alınan biri kadın 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan İlkadım Tapu Müdürlüğü çalışanı O.S, emlak ofisi çalışanları O.A, Y.R. ve A.K, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, M.N.K'ye de ev hapsi verildi. O.S'nin eşi Y.S'nin de aralarında bulunduğu 8 zanlı ise savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi. 18 Ocak'ta aralarında Tapu Müdürlüğü çalışanı ile emlakçı ve müteahhitlerin de bulunduğu şüphelilere yönelik il merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenlenmiş, 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.? Kaynak: AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Samsun Güncel Haberler

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