Samsun'da Ruhsatsız Tabanca ve Fişek Ele Geçirildi

Samsun'da Ruhsatsız Tabanca ve Fişek Ele Geçirildi
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Samsun'un Kavak ilçesinde yapılan denetimde bir iş yerinde ruhsatsız tabanca ve kurusıkı tabanca ile fişekler ele geçirildi. O.K. isimli şahıs gözaltına alındı.

Samsun'un Kavak ilçesinde bir iş yerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kavak ilçesinde umuma açık iş yerlerine yönelik gerçekleştirilen denetimde O.K'nin (54) üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca bulundu.

Aramada ruhsatsız tabancanın yanı sıra 1 kurusıkı tabanca, 31 fişek de ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
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