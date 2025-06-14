Samsun'da Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Samsun'da Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
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Çarşamba ilçesinde bir aracın durdurulması sonucu ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili E.Ö. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir araçta yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan çarşı ve mahalle bekçileri tarafından E.Ö'nün (34) kullandığı araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
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