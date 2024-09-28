Samsun'da Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında bir kişinin üzerinde 2 ruhsatsız tabanca ve 14 fişek bulundu. Zanlı gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişinin üzerinde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında H.A'nın üzerinde arama yapıldı.
Üzerinde 2 ruhsatsız tabanca ve 14 fişek bulunan zanlı, gözaltına alındı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.