Samsun'da Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Samsun'da Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
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Samsun'da düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin sabıkası olduğu öğrenildi.

Samsun'da düzenlenen ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

İkamette yapılan aramada ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 108 tabanca fişeği, 4 tüfek kartuşu, hassas terazi ve 7 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Operasyonda C.A. (38), M.T. (32), İ.E.S. (19) ve B.G. (29) gözaltına alındı.

Şüphelilerden M.T'nin "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 2 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu, "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan da arandığı tespit edildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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