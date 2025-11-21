Samsun'da Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda evinde ruhsatsız silah ve uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı. İkamette yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, av tüfeği ve 5 gram esrar maddesi bulundu.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda evinde ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüpheli M.K'nin İlkadım ilçesindeki adresine operasyon düzenlendi.
İkamette yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, av tüfeği ve 5 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli M.K. hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel