Samsun'da ruhsatsız silah ve 510 gram uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

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Samsun'da ruhsatsız silah ve 510 gram uyuşturucu ele geçirildi

AA - Recep Bilek - Güncel
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Samsun'da ruhsatsız silah ve 510 gram uyuşturucu ele geçirildi

Samsun'da düzenlenen operasyonda 2 ruhsatsız tabanca ile 510 gram metamfetamin ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen operasyonda 2 ruhsatsız tabanca ile 510 gram metamfetamin ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu araçla uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldı.

Takip edilen aracı Canik ilçesinde durduran ekipler, şüpheli C.U'nun üzerinde ve araçta yaptıkları aramada 2 ruhsatsız tabanca ile 510 gram metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmaya götürüldü.

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AA / Recep Bilek - Güncel

Ruhsatsız Silah, Metamfetamin, Uyuşturucu, Samsun, Güncel, Haberler

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