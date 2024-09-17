Samsun'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 6 Tabanca Ele Geçirildi
Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 ruhsatsız tabanca ve çeşitli mühimmat ele geçirildi. Emniyet, operasyon sonrası durumu araştırıyor.
Samsun'un Terme ilçesinde bir adreste yapılan aramada 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen ikamete operasyon düzenlendi.
İkamette yapılan aramada 5 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 218 tabanca ile 53 tüfek fişeği ele geçirildi.
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