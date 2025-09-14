Haberler

Samsun'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 3 Tabanca Ele Geçirildi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yapılan operasyonda, 3 ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı, Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Damlataş Mahallesi'nde S.T. (60) adlı kişinin evine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada ekipler, 3 ruhsatsız tabanca, 123 tabanca mermisi ve 3 şarjör ele geçirdi.

Gözaltına alınan S.T. işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
