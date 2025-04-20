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Samsun'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Samsun'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı
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Samsun'da gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheliden 4 ruhsatsız tüfek ve 40 av fişeği ele geçirildi. Yetkililer, silah kaçakçılığına karşı mücadeleye devam ettiklerinin altını çizdi.

Samsun'da düzenlenen operasyonda 3 şüphelide 4 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde ruhsatsız silah bulunduran şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan eş zamanlı aramalar sonucu 4 ruhsatsız av tüfeği ile 40 av fişeği ele geçirildi.

Şüpheliler Ş.A. (71), Ş.A. (52) ve M.A. (61) hakkında 6136 sayılı kanun kapsamında adli işlem başlatıldı.

Ele geçirilen silah ve fişekler kriminal incelemeye gönderildi.

Yetkililer, silah kaçakçılığı ve ruhsatsız silah bulundurmaya karşı mücadelenin aralıksız sürdüğünü vurguladı.

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Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
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