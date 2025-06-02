Samsun'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 3 Gözaltı
Bafra ilçesinde gerçekleştirilen ruhsatsız silah operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 5 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
??????? Samsun'un Bafra ilçesinde, ruhsatsız silah operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ruhsatsız silahla mücadele kapsamında S.S. (26), M.C. (31) ve E.U'nun (27) üzerinde, ikametlerinde ve araçlarında arama yaptı.
Aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 11 şarjör, 27 fişek ve 33 kartuş ele geçirildi.
Polis, şüphelileri emniyete götürdü.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel