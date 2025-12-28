Haberler

Samsun'da ruhsatsız silah ve tüfek ele geçirildi

Samsun'un Canik ve Çarşamba ilçelerinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız silahlar ve av tüfekleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun'un Canik ve Çarşamba ilçelerinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah, pompalı tüfek ile ruhsatsız 3 av tüfeği ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında bir ikamette arama yapıldı.

Ekiplerce yapılan aramada Y.F. isimli şahsın ikametinde 1 ruhsatsız tabanca ile 1 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Ele geçirilen silahlara el konulurken, gözaltına alınan şüpheli Y.F. hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan Çarşamba ilçesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timlerince yürütülen çalışmalar kapsamında, avlanmak amacıyla seyir halindeyken durdurulan iki kişinin üzerinde ve araçlarında kontrol yapıldı.

Yapılan kontrollerde İ.H.Ö. ve E.G. isimli şahıslardan 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ele geçirilen tüfeklere el konulurken, şahıslar hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatıldı.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
