Samsun'da Ruhsatsız Silah Operasyonu
Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda bir evde iki ruhsatsız tabanca ve 21 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ele geçirildi.
İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Mayıs Mahallesi'nde F.S.E'nin adresine operasyon gerçekleştirdi.
Ekipler, adreste yaptıkları aramada 2 ruhsatsız tabanca ve 21 fişek ele geçirdi.
Olayla ilgili F.S.E. gözaltına alındı.
Sıcak Gelişme:
Sinan Ateş'in ablasına yönelik saldırıyı azmettiren Servet Bozkurt ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karıştı.