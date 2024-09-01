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Samsun'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

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Samsun'un İlkadım ilçesinde yapılan şok uygulamada, yunus ekipleri bir araçta 2 ruhsatsız silah ele geçirdi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde yunus ekipleri, bir araçta 2 ruhsatsız silah ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünce şok uygulama gerçekleştirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri, yaptıkları uygulama sırasında şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi.

Sürücünün kaçması üzerine yaşanan kovalamaca sonucu araç, bir süre sonra durduruldu.

Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ile tabancalara ait 14 fişek ele geçirildi.

Operasyonda M.Y. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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