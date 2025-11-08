Samsun'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 100 tabanca fişeği ile şarjörlü yarı otomatik tüfek ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.