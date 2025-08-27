Samsun'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 1 Gözaltı
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, evinde ruhsatsız 2 tabanca ve 40 fişek bulunan F.D. gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında arama gerçekleştirdi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen adreste arama yaptı.
F.D'nin (28) evinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ve 40 tabanca fişeği bulundu.
Operasyonda gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel