Samsun'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 1 Gözaltı
Samsun'un İlkadım ve Kavak ilçelerinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı ve 2 ruhsatsız tabanca ile 330 tabanca fişeği ele geçirildi.
Samsun'un İlkadım ve Kavak ilçelerinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada, ruhsatsız silah kullananlara yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda ekiplerin belirlenen adreslerde yaptığı aramada 2 ruhsatsız tabanca ve 330 tabanca fişeği ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 1 zanlı, emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel