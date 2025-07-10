Samsun'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 1 Gözaltı
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Samsun'un İlkadım ve Kavak ilçelerinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı ve 2 ruhsatsız tabanca ile 330 tabanca fişeği ele geçirildi.

Samsun'un İlkadım ve Kavak ilçelerinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada, ruhsatsız silah kullananlara yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda ekiplerin belirlenen adreslerde yaptığı aramada 2 ruhsatsız tabanca ve 330 tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 1 zanlı, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
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