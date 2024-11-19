Samsun'da Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
Samsun'un Yakakent ilçesinde gerçekleştirilen narko alan uygulamasında bir araçta ruhsatsız tabanca ve 14 mermi bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Samsun'un Yakakent ilçesinde bir araçta ruhsatsız silah bulundu.
Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince narko alan uygulaması gerçekleştirildi.
Bu kapsamda bir araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve 14 mermi ele geçirildi.
Olayla ilgili bir şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.