Samsun'da 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 4 kişinin üzerinde yapılan aramalarda tüfeklere ulaşıldı. Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ruhsatsız silahla mücadele kapsamında yürütülen çalışma çerçevesinde operasyon düzenlendi.
Operasyonda 4 kişinin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramada 4 ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel