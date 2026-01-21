Haberler

Samsun'da 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

Güncelleme:
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 4 kişinin üzerinde yapılan aramalarda tüfeklere ulaşıldı. Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ruhsatsız silahla mücadele kapsamında yürütülen çalışma çerçevesinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 4 kişinin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramada 4 ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
