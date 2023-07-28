Samsun'da restoranda çıkan yangın söndürüldü

Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan bir restoranda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Samsun'un Atakum ilçesinde bir restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Güzelyalı Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.