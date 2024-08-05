Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Renkli Çerkes Kültür Festivali

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen Çerkes Kültür Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde çeşitli etkinlikler düzenlendi ve Azamat Kafkas Halk Dansları Topluluğu'nun gösterileri büyük ilgi gördü. Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, festivalde emeği geçenlere teşekkür etti.

Samsun'un Terme ilçesinde Çerkes Kültür Festivali düzenlendi.

Terme ilçesine bağlı Ortasöğütlü Mahallesi'nde Çerkes Kültür Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festival kapsamında düzenlenen etkinliğe Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz katıldı.

Çeşitli etkinliklerin düzenlendiği festivalin sunuculuğunu Mehmet Emin Yaşar yaptı. Sinema ve tiyatro oyuncusu Mehmet Aslantuğ, konuk sanatçılar Alim Apse, Azamat Evazov'un katıldığı etkinlikte Azamat Kafkas Halk Dansları Topluluğu'nun çeşitli gösterileri renkli görüntülere sahne oldu.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, festivalde emeği geçenlere teşekkür ederek, "İlkadım Belediye Başkanımız İhsan Kurnaz ile birlikte Ortasöğütlü Mahallemizde düzenlenen Çerkes Kültür Festivaline katıldık. Çerkes halk danslarının eşsiz ritimleriyle dolu bir gece geçirdik. Festivalde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Samsun Terme Festival Sanat Kültür Kültür Sanat Güncel Haberler

1 milyonluk kenti bu sözlerle uyardı: 7.5 büyüklüğüne kadar deprem olabilir

1 milyonluk kenti bu sözlerle uyardı: 7.5 büyüklüğüne kadar deprem olabilir

 İnşaat işçisi halatı kopan iskelede ölümden döndü

İnşaat işçisi halatı kopan iskelede ölümden döndü

 Beyoğlu'nda 3 kadının darbedildiği eğlence mekanı zabıta tarafından mühürlendi

Beyoğlu'nda 3 kadının darbedildiği eğlence mekanı zabıta tarafından mühürlendi

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
On binlerce kişi Haniye'nin son vasiyeti üzerine Ayasofya Meydanı'nda buluştu

On binlerce kişi Haniye'nin son vasiyeti üzerine Ayasofya Meydanı'nda buluştu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title