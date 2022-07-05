Refüje devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
AA - Recep Bilek - Güncel
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Samsun'un İlkadım ilçesinde refüje devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde refüje devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Emekli polis memuru Kanber Erdoğan'ın (53) kullandığı 55 AL 166 plakalı otomobil, Samsun-Ankara kara yolu Toybelen mevkisinde refüje devrildi.
Kazada sürücü ile yanında bulunan Ebülmüslüm Tetikel (73) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AA / Recep Bilek - Güncel