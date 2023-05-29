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Samsun'da Refüje Çarpan Personel Servisinde 9 Kişi Yaralandı

Samsun'da Refüje Çarpan Personel Servisinde 9 Kişi Yaralandı

Güncel Haberler

Samsun'un merkez Atakum ilçesinde refüje çarpan personel servisindeki 9 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırılarak sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Samsun'un merkez Atakum ilçesinde refüje çarpan personel servisindeki 9 kişi yaralandı.

Barış Y'nin kullandığı 55 C 0980 plakalı telefon firmasına ait personel servisi, Mimar Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Kübra E, Emre B, Mert Ö, Betül E, Selahattin T, Emre Ü, Muhammed Ali K. ile Ethem E. yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilçedeki özel hastane ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel

Atatürk Bulvarı Samsun Mimar Güncel Haberler

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