Samsun'da refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
AA - Recep Bilek - Güncel
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Samsun'da refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
ANKARA (AA) - Samsun'da refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Ali Söme'nin kullandığı 34 GT 4349 plakalı otomobil, Samsun- Ankara kara yolu Yosunlu mevkisinde refüje çarptı. Savrulan otomobil, yolun sağındaki boş araziye girerek durabildi.
Kazada araçta bulunan Fatma Söme (65) ile Fatma Gül Türe (17) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Kavak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
AA / Recep Bilek - Güncel