Samsun'da Radar Tespit Cihazı Bulunan Sürücüye Rekor Cezası

Samsun'un Yakakent ilçesinde aracında radar tespit cihazı ile "çakar" bulunan sürücüye 156 bin 849 lira para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen NARVAS uygulaması kapsamında bir araçta arama yapıldı.

Aramada araçta radar tespit cihazı ile "çakar" olarak nitelendirilen mevzuata aykırı ışıklı veya sesli uyarı cihazı bulundu.

Araç sürücüsü M.K'ye 156 bin 849 lira idari para cezası kesildi, araç da bir ay süreyle trafikten menedildi.