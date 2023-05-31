Samsun'da Pompalı Tüfekli Saldırıda Bir Kişi Yaralandı
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Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana gelen pompalı tüfekli saldırıda bir kişi bacağından yaralandı. Saldırgan kaçtı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun'da pompalı tüfekli saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekli saldırıya uğrayan M.K. bacağından yaralandı. Yaralı genç ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen G.T. ise kaçtı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel