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Samsun'da Pompalı Tüfekli Saldırıda Bir Kişi Yaralandı

Samsun'da Pompalı Tüfekli Saldırıda Bir Kişi Yaralandı

Güncel Haberler

Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana gelen pompalı tüfekli saldırıda bir kişi bacağından yaralandı. Saldırgan kaçtı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da pompalı tüfekli saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekli saldırıya uğrayan M.K. bacağından yaralandı. Yaralı genç ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen G.T. ise kaçtı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İlkadım Samsun Güncel Haberler

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