Samsun'da Pompalı Tüfekli Saldırıda Bir Kişi Yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana gelen pompalı tüfekli saldırıda bir kişi bacağından yaralandı. Saldırgan kaçtı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.