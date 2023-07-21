Samsun'da Pompalı Tüfekle Yaralama Olayında Şüpheli Tutuklandı

SAMSUN'da tartıştığı husumetlisi S.T.'yi (26) pompalı tüfekle başından vurarak ağır yaralayan F.T. (16) dün yakalanarak gözaltına alındı. Bugün adliyeye sevk edilen F.T., tutuklandı.

Olay, 11 Haziran'da İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, F.T. ve arkadaşı K.A.D., mahalle muhtarlığının önünde husumetlisi S.T.'yi bekledi. Bir süre sonra S.T.'nin otomobiliyle gelmesinin ardından F.T., montunun içine sakladığı pompalı tüfeği çıkarıp, husumetlisinin başına 1 el ateş etti. S.T. ağır yaralandı. F.T. ve K.A.D. kaçtı.

İhbarla, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı S.T., önce özel bir hastaneye, ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri, K.A.D.'yi bir kafede yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, 12 Haziran'da sevk edildiği adliyede, ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Firar eden F.T.?de ise dün yakalandı. Adliyeye sevk edilen F.T., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan yaralı gencin tedavisinin sürdüğü belirtildi.